Koronavirüs tedbirlerine uymayan Cristiano Ronaldo, savcılığa şikayet edildi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta koronavirüs krizi yaşanıyor. Takımın yıldızlarından Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo için Torino'da uygulanan koronavirüs izolasyonu prosedürlerine uymadıkları gerekçesiyle savcılığa başvuruldu.

Torino Halk Sağlığı Merkezi, koronavirüs önlemlerine uymayarak milli takım kampı için otelden ayrılarak şehri terk eden Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo hakkında şikayette bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Torino Halk Sağlığı Merkezi Direktörü Roberto Testi, Juventus forması giyen 4 futbolcunun şehirde uygulanan koronavirüs izolasyonunu prosedürlerini ihlal ettiklerini doğruladı ve hepsi için ilgili makamlara şikayet dilekçesi yazdıklarını ifade etti.

7 İSİM ARASINDA MERİH DEMİRAL DA VAR

Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo'ya bireysel olarak cezai yaptırım uygulanmasının kesin olduğu belirtiliyor. Kulüpte ayrıca 42 yaşındaki kaleci Buffon evine, A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral da Almanya maçı için kamptan ayrılarak Köln'e gitti. Continassa'daki izolasyonu terke den 7 oyuncu tespit edildiği ve bu oyunculara para cezası verilebileceği belirtiliyor.

Bilindiği gibi siyah beyazlı kulüp iki koronavirüs vakası görülmesinin ardından, cumartesi günü tamamen karantinaya alınmıştı. Otelde izolasyonda tutulan futbolcuların birlikte idman yapmalarına izin verilirken, dış dünyayla bağlantı kurmaları yasaklanmıştı.