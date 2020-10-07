Koronavirüs tedbirlerine uymayan Cristiano Ronaldo, savcılığa şikayet edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs tedbirlerine uymayan Cristiano Ronaldo, savcılığa şikayet edildi

07.10.2020 17:56 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:03

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta koronavirüs krizi yaşanıyor. Takımın yıldızlarından Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo için Torino'da uygulanan koronavirüs izolasyonu prosedürlerine uymadıkları gerekçesiyle savcılığa başvuruldu.

Torino Halk Sağlığı Merkezi, koronavirüs önlemlerine uymayarak milli takım kampı için otelden ayrılarak şehri terk eden Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo hakkında şikayette bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Torino Halk Sağlığı Merkezi Direktörü Roberto Testi, Juventus forması giyen 4 futbolcunun şehirde uygulanan koronavirüs izolasyonunu prosedürlerini ihlal ettiklerini doğruladı ve hepsi için ilgili makamlara şikayet dilekçesi yazdıklarını ifade etti.

7 İSİM ARASINDA MERİH DEMİRAL DA VAR

Cristiano Ronaldo, Pablo Dybala, Juan Cuadrado ve Danilo'ya bireysel olarak cezai yaptırım uygulanmasının kesin olduğu belirtiliyor. Kulüpte ayrıca 42 yaşındaki kaleci Buffon evine, A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral da Almanya maçı için kamptan ayrılarak Köln'e gitti. Continassa'daki izolasyonu terke den 7 oyuncu tespit edildiği ve bu oyunculara para cezası verilebileceği belirtiliyor.

Bilindiği gibi siyah beyazlı kulüp iki koronavirüs vakası görülmesinin ardından, cumartesi günü tamamen karantinaya alınmıştı. Otelde izolasyonda tutulan futbolcuların birlikte idman yapmalarına izin verilirken, dış dünyayla bağlantı kurmaları yasaklanmıştı.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan Cristiano Ronaldo, savcılığa şikayet edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Erkan Kandemir Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Özer Ali Sürmeli Bergüzar Korel Erdal Beşikçioğlu
Spor Tisserand Arda Turan Roland Garros Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Ekim Karar Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs tedbirlerine uymayan Cristiano Ronaldo, savcılığa şikayet edildi - Torino
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 18:02:57. #1.15#
title