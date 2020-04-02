SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Koronavirüs şüphesi nedeniyle il hakemi ve eşi karantinaya alındı - Spor
Ferhat Çelik, Koronavirüs, Zonguldak, Spor

Koronavirüs şüphesi nedeniyle il hakemi ve eşi karantinaya alındı

Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik korona virüs şüphesi nedeniyle karantina altına alındı.

02.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:20
Koronavirüs şüphesi nedeniyle il hakemi ve eşi karantinaya alındı

Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik korona virüs şüphesi nedeniyle karantina altına alındı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği(TFFHGD)Şubesi yazılı bir açıklama ile üzücü haberi verdi. Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik'in koronavirüs şüphesi nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındığı açıkladı. Tedavilerine başlanan Çelik çiftinin yapılacak tetkikler sonucunda korona virüsü olup olmadığını belirlenecek. Öte yandan İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik'in durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği(TFFHGD)Şubesi Başkanı Ümit Kaya, son düdüğü hakemlerinin çalacağını söyleyerek, "Değerli hakem ve gözlemcilerimiz! Camiamıza büyük bir üzüntü ile duyururuz... İlimizin tecrübeli ve sevilen İl hakemlerinden Eren Ferhat Çelik hocamız ve sevgili eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik hanımefendi Covid-19 şüphesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karantinaya alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Sevgili hakemimizin ve eşinin sağlık durumu şuan da iyi. Süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmelerden camiamızı anlık haberdar edeceğiz. Günümüz birlik günüdür. Dualarınızı sevgili hakemimiz ve eşinden eksik etmeyin. Mücadele başladı. Son düdüğü her zaman ki gibi hakemimiz çalacak. Başlarıyla bitir şu mücadeleyi. Büyük camian seni bekliyor Eren Ferhat Çelik" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Neymar'ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti Spor
Neymar'ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti
G.Saray'dan ayrılmayı planlayan Falcao'nun yardımı gönülleri fethetti Spor
G.Saray'dan ayrılmayı planlayan Falcao'nun yardımı gönülleri fethetti
Koronavirüs nedeniyle verilen arada vatani görevini yapacak Spor
Koronavirüs nedeniyle verilen arada vatani görevini yapacak
Karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin Spor
Karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf Spor
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber Spor
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım
Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak
Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak
UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor
UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Mustafa Şentop Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Sıla Ebru Polat Guido Senia Seren Serengil
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Avrupa İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: Koronavirüs şüphesi nedeniyle il hakemi ve eşi karantinaya alındı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 15:50:06. #1.15#
title