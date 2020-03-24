Koronavirüs salgınında ölü sayısı 16 bin 559'a yükseldi
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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 16 bin 559'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 16 bin 559'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 381 bin 598'e yükselirken; 101 bin 806 kişi de tedavi edildi.

24.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:36
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 16 bin 559'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 16 bin 559'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 381 bin 598'e yükselirken; 101 bin 806 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 1853 kişi yaşamını yitirirken; 42 bin 339 kişide koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 77'ye yükselirken; vaka sayısı da 63 bin 927'ye çıktı. İtalya, Çin'den sonra en fazla vakaya sahip ülke oldu. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 1812'YE YÜKSELDİİran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1812'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 23 bin 49'a çıktığını bildirdi.ABD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 46 bin 438 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 586 olarak açıklandı. ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke konumuna geldi.ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 29 bin 56'ya yükselirken; 123 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 20 bin 56 kişide virüs tespit edildiği ve 862 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 35 bin 136'ya ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 311'e çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 336'ya, vaka sayısının da 6 bin 726'ya çıktığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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