Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 221 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 221 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 221 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 227 bin 163 teste, 6 bin 221 vaka ile 548 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 71 kişi ile toplam can kaybı 48 bin 950'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 227 bin 163 testte 6 bin 221 vaka, 548 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 632 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 57 milyon 674 bin 798, toplam vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249, toplam vefat sayısı 48 bin 950, toplam ağır hasta sayısı 881, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 215 bin 654 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4 erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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