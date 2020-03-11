Koronavirüs Meclis'in gündeminde Türkiye'de ilk vakası görülen koronavirüs, TBMM Genel Kurulunda gündeme geldi.

Türkiye'de ilk vakası görülen koronavirüs, TBMM Genel Kurulunda gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olduğunu belirtirken, CHP Grup Başkanvekili Altay, koronavirüsten daha tehlikelisinin, koronavirüs paniği olduğunu ifade etti.