Koronavirüs kolonyaya ilgiyi arttırdı...Önce 150 litre satıyordu şimdi 2 bin litreye yükseldi
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Koronavirüs, Türkiye, Elazığ

Koronavirüs kolonyaya ilgiyi arttırdı...Önce 150 litre satıyordu şimdi 2 bin litreye yükseldi

Koronavirüs kolonyaya ilgiyi arttırdı.

15.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:10
Koronavirüs kolonyaya ilgiyi arttırdı...Önce 150 litre satıyordu şimdi 2 bin litreye yükseldi

Koronavirüs kolonyaya ilgiyi arttırdı...Önce 150 litre satıyordu şimdi 2 bin litreye yükseldi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir esnafın Koronavirüsü öncesinde üretimini yaptığı ve günlük 150 litre sattığı kolonya ya talep arttı. Günlük 2 bin litre kolonya satmaya başlayan esnaf talebe yetişmekte güçlük çekiyor.

49 yaşındaki 2 çocuk babası Güven Buldaç, baba mesleği kolonya üretimini 30 metre karelik iş yerinde devam ettiriyor.Çinde ortaya çıkan bir çok ülkeye olduğu gibi Türkiye'ye de sıçrayan korona virüsü öncesinde günde 150 litre kolonya satan Buldaç, şuanda talebe yetişemiyor.Gece gündüz mesai yapan Buldaç günlük 2 ton kolonya satarak talebe yetişmeye çalışıyor.Kendi ürettikleri kolonyanın litresini 30 TL'den müşteriye sunan Buldaç,fiyat artışlarının nedenin alkol sıkıntısı olduğundan kaynaklandığını söyledi.

Bayramlara bir hafta kalınca işlerinin açıldığını ifade eden kolonya üreticisi Güven Buldaç, "Hayatımda ilk defa böyle bir yoğunluk yaşıyorum. Korona virüsüne kolonyanın çok etkili olduğunu söylendi. Alkol steril bir malzemedir. Son zamanlarda neredeyse hiç dinlenemez hale geldik. Bütün stoklar tükendi. Tüm Türkiye bu sıkıntıyı yaşıyor.Kolonyanın fiyatının artması satışlardan dolayı değil. Ülkemizde alkol sıkıntısı var. Beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Çin İtalya ve İran dünyadaki bir çok alkolleri satın aldılar. Şuanda ülkemizde alkol olmadığı için fiyatlar arttı. Bizde elimizde olan stokları tükettik. Böyle bir şey olacağını bizde bilemedik. Olanlarda kısa bir sürede tükendi. Alkol ve boş şişe fiyatları arttı. Koronaya en iyi gelen kolonya ise 80 derece olandır" dedi.

Genel temizlik acısından çok kolonya kullandıklarını ifade eden vatandaşlardan Semih Hissi, "Tedbir amaçlı bizde kolonyamızı aldık. Tedbir olarak da birçok şey yapıyoruz" diye konuştu.

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Koronavirüs kolonyaya ilgiyi arttırdı...Önce 150 litre satıyordu şimdi 2 bin litreye yükseldi

Kaynak: İHA

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Koronavirüs kolonyaya ilgiyi arttırdı...Önce 150 litre satıyordu şimdi 2 bin litreye yükseldi

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