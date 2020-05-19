Koronavirüs kargo trafiğini artırınca kendi işinin patronu olmak isteyenler için yeni projeler yolda Dünya ekonomilerini de derinden sarsan koronavirüs salgını sonrası online ticarete yoğun ilginin olması kargo şirketlerinin de iş yükünü daha da artırdı.

Dünya ekonomilerini de derinden sarsan koronavirüs salgını sonrası online ticarete yoğun ilginin olması kargo şirketlerinin de iş yükünü daha da artırdı. Pandemi döneminde tüketicilerin siparişlerini zamanında yetiştirmek adına ek istihdam da yapan Yurtiçi Kargo, yeni döneme göre hazırlıklarına hız verdi. Kargo şirketi, bu kapsamda kendi işinin patronu olmak isteyenlerle ilgili üzerinde çalıştıkları projeleri yakında duyuracaklarını bildirdi. Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Şirketimiz, önümüzdeki süreçte birden fazla proje ile yüzlerce insana kendi işinin patronu olma fırsatını sunacak. Biz sadece istihdam sağlamak istemiyoruz. Kendi işinin patronu olmak isteyen gençlerimize ciddi bir fırsat sunacağız." dedi.

Ülkeleri etkisi altına alan koronavirüs salgını, birçok sektörü hazırlıksız yakaladı. Dünyanın en büyük ticari işletmeleri de salgın nedeniyle zor günler geçiriyor. Büyük ve küçük ölçekli birçok işletme evden çalışma modeline geçerken insanların evlerine çekilmesi ile birlikte e-ticaret sitelerinin kullanımı ciddi oranda artış gösterdi. Bu süreçte alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ve e-ticaret hacminin ciddi oranda artması ile birlikte; Türkiye'de ve dünyada kargo sektöründe yaşanan değişimler hakkında Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol açıklamalarda bulundu.

"BİRÇOK ÜLKEDE KARGO ŞİRKETLERİ FAALİYET YAPAMAZ HALE GELDİ"

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Avrupa'da ve Türkiye'de neleri nasıl değiştiğini iyi görmek gerekiyor. Salgının ilk başladığı dönemde dünyadaki örnekleri incelediğinizde, İtalya, Belçika, Hollanda ve uzak doğunun birçok ülkesinde kargo şirketlerinin, süreci yönetemeyerek faaliyetlerini durdurma noktasına kadar geldiğini görebilirsiniz. Örneğin Çin'de çok uzun süre kargo şirketleri faaliyet yapamaz hale geldi ve tedarik zincirinde çok büyük problemler yaşandı. Dünyada yaşanan bu durum hem halkın ihtiyaçlarını karşılamasına büyük bir darbe vurdu, hem de ticari işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırdı. Özetle tüm sektörlerin çok dikkatli olması gerektiği bir dönemden geçiyoruz" dedi.

KARGO TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Türkiye'de de salgın sonrasında fiziki iş yerlerinin kapatılması ve insanların evlerine çekilmesi ile birlikte, kargo trafiğinin konut bölgelerinde yöneldiğini belirten Önyol, "Tespiti doğru yapmamız gerekiyor. Salgının başladığı ilk günlerde taşıdığımız kargo adetini toplu olarak hesapladığımızda ciddi bir artış olduğu söylenemiyordu. Ancak kargo trafiği, konut alanlarına yöneldiği için, bazı bölgelerde yoğunluk oluşuyordu. Durum böyle olunca, operasyon maliyetlerimiz de artmaya başladı. Takdir edersiniz ki ülke geneline homojen dağılmış kargo talebiyle; bir anda tek bir noktada yoğunlaşan kargo operasyonlarının maliyetleri aynı olmuyor." diye konuştu.

Nisan ayı itibariyle, işyerlerinin de kademeli olarak açılması ile birlikte; kargo sayılarında gözle görülür bir artış yaşanmaya başladığını ifade eden Önyol, "Aylar sonra açılan işletmeler bir ayda çıkaramadıkları kargoları bir anda çıkarmaya çalışıyor. Bu da farklı bir yoğunluğa sebep oluyor" dedi.

AVRUPA'DA KARGO SEKTÖRÜ NASIL ETKİLENDİ

Salgın sonrası, Avrupa'da lojistik sektöründeki olumsuzluklardan dolayı birçok ülkenin ürün tedarikinde kriz yaşadığını belirten Önyol, "Avrupa'nın birçok ülkesi salgının çıktığı ilk zamanlarda çok ciddi problemler yaşandı. Biliyorsunuz biz 200'den fazla ülkeye de kargo taşıyoruz. Sürekli yurtdışında kargo ve lojistik operasyonlarının nabzını tutuyoruz. Avrupa'nın çoğu ülkesinde hala ürünlerin dağıtımı yapılamıyor. Almanya'da kargo şirketleri, salgının başladığı haftalarda ancak yüzde 50 performansla çalışabildi. Birimlerini yeni yeni çalışır hale getirdiklerini görüyoruz. Depoları kargolarla doldu. Ellerindeki kargoyu hala eritebilmiş durumda değiller. Dünyaca ünlü kargo firmaları artık yüksek hacimli kargoları almak istemiyor. Belçika'da bazı kargo firmaları yüksek hacimli kargoları kesinlikle kabul etmiyor. Fransa'da kargolar bırakın dağıtıma çıkarmayı, gönderiler uzun süre kamyonlardan depolara bile indirilemedi. Çok şükür ki devletimizin ve şirket olarak bizlerin aldığı önlemler sayesinde bu krizlerin hiçbirini biz yaşamadık. Çok farklı bir dönemin içinden geçiyoruz. Evet, çok daha iyi olmak için çalışıyoruz. Ancak Yurtiçi Kargo olarak, hem teknoloji, hem operasyon kabiliyeti, hem de ulaşım ağı olarak dünyadaki örneklere göre çok iyi durumda olduğumuzun da bilinmesi gerekiyor" diye konuştu.

"KENDİ İŞİNİN PATRONU OLMAK İSTEYEN GENÇLERİMİZE CİDDİ BİR FIRSAT SUNACAĞIZ"

Salgın sonrası dönemde e-ticaret hacminin büyümeye devam edeceğini belirterek yatırımların önünü açacaklarının sinyalini veren Önyol şunları söyledi; "Yeni döneme göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte salgın tamamen ortadan kalktığında da e-ticaretteki büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu sebeple operasyon kabiliyetimizi artıracak farklı dağıtım kanalları ve yatırımlar üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Ayrıca önümüzdeki dönemde kargo sektörünün çalışma dinamiklerini değiştirecek çalışmaları başlatıyoruz. Kurulduğu günden bu yana binlerce insana iş imkanı sağlayan Yurtiçi Kargo, önümüzdeki süreçte birden fazla proje ile yüzlerce insana kendi işinin patronu olma fırsatını sunacak. Yakın zamanda bu projelerimizi de duyuracağız. Biz sadece istihdam sağlamak istemiyoruz. Kendi işinin patronu olmak isteyen gençlerimize ciddi bir fırsat sunacağız. Önümüzdeki aylarda bu projelerimizi sizlerle paylaşacağız"

"TÜRKİYE KARGO OPERASYONLARINDA TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK SEVİYEDEDİR"

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde diğer ülkelerden bariz bir şekilde daha başarılı olduğunu ifade eden Fatih Önyol "Devletimizin salgının yayılımına karşı aldığı tüm tavsiye kararlarına uyuyoruz. Salgının ilk ortaya çıktığı andan şu ana kadar, devletimiz tarafından açıklanan önlem maddeleri ve tavsiyeler, bizlere alacağımız kararlarda ışık tutuyor. Bugün yaşanan bu büyük krize rağmen kargo sektörünün işleyişine devam etmesinde bu yol gösterici kararların büyük etkisi oldu. Türkiye, aldığı önlemlerle, kargo operasyonlarında tüm dünyaya örnek olacak seviyededir" şeklinde konuştu.

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Biz, insanlar evlerinde huzurla kalabilsinler diye tüm önlemlerimizle sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz." dedi ve ekledi: "Her zaman daha iyisi olmak için çalışacağız. Bazen bireysel hatalar sebebi ile gecikmekler yaşanabiliyor. Bu krizleri de hızlıca çözmeye çalışıyoruz ancak, halkımızdan bu konuda da anlayış bekliyoruz"

- İstanbul

Kaynak: DHA