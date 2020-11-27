Korona virüse yenik düşen Büyükçekmece Başsavcı Vekili son yolculuğuna uğurlandı
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Korona virüse yenik düşen Büyükçekmece Başsavcı Vekili son yolculuğuna uğurlandı

27.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:53

Korona virüse yenik düşen Büyükçekmece Başsavcı Vekili son yolculuğuna uğurlandı Korona virüs hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden 61 yaşındaki Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı vekili Zülkarneyn Kısık, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüse yenik düşen Büyükçekmece Başsavcı Vekili son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Korona virüs hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden 61 yaşındaki Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı vekili Zülkarneyn Kısık, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık hayatını kaybetti. Kısık, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından son yolcuğunu uğurlandı.

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Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanı sıra Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, merhumun eşi Süreyya Kısık, oğlu Ahmet Kısık, kızı Zeynep Betül Kısık ve çok sayıda yargı mensubu katıldı.

Eyüpsultan Camii'nde gerçekleştirilen cenaze töreninde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Polis ekipleri drone ile cami meydanını havadan izledi. Kılınan cenaze namazının ardından Kısık'ın Edirnekapı'daki Tokmaktepe Mezarlığı'na defnedildi.

Korona virüse yenik düşen Büyükçekmece Başsavcı Vekili son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen Büyükçekmece Başsavcı Vekili son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen Büyükçekmece Başsavcı Vekili son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen Büyükçekmece Başsavcı Vekili son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen Büyükçekmece Başsavcı Vekili son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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