Korona virüs tespih sektörünü de vurdu Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs, Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemli bir kültüre sahip olan tespih sektörünü de olumsuz etkiledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs, Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemli bir kültüre sahip olan tespih sektörünü de olumsuz etkiledi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tespihçiler korona virüs ile birlikte işlerinin düştüğünü söyledi.

Türkiye'yi yaklaşık 5 aydır etkisi altına alan korona virüs birçok sektörde olduğu gibi tespih sektörünü de olumsuz etkiledi. Vatandaşlar temastan kaçındığı için birbirinin elinden tespih de almıyor tespih de hediye etmiyor. Durum böyle olunca daha önce Kızıltepe'de kurulan tespih mezatları da kalktı.

"Halk temas etmemek için tespih almıyor"

Tespih satışı yapan Emrah Malgir, sektör olarak çok büyük bir daralma yaşadıklarını vurguladı. Malgir, "Korona virüs bütün sektörü etkilediği gibi bizi de etkiledi. Tespih işi bitmek üzere. Millet temas etmemek için tespih de almıyor" dedi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan İdris Yusufoğlu, bulaşma riski nedeni ile tespihi eline almadığını belirtti. Yusufoğlu, "Benim tavsiyem sakın tespihlerinizi çekerken başkasının eline uzatmayın. Hatta sizden istediğinde vermeyin. Çünkü bu hastalık her an bulaşabilir" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA