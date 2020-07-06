HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı, Kurban Bayramı öncesi açıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı, Kurban Bayramı öncesi açıldı Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılan Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tedbirlerle birlikte tekrar açıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı, Kurban Bayramı öncesi açıldı
06.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:41

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı, Kurban Bayramı öncesi açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılan Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tedbirlerle birlikte tekrar açıldı.

Türkiye'de 11 Martta görülen korona virüs vakasıyla birlikte ülke genelinde tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında 19 Martta Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası kapatıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında Canlı Hayvan Borsası Kurban Bayramı öncesi bugün tekrar açıldı. Canlı Hayvan Borsası simsarlarından Aziz Erdoğan, yapılan çalışmaların güzel olduğunu ama eksikliklerin de çok olduğunu söyledi. Erdoğan, Canlı Hayvan Borsasında 11 yıldır alım, satım yaptığını kaydetti. Erdoğan, "Burada çok eksiklikler var. Örneğin bizim burada hayvan kesim yerimiz vardı, onu kaldırmışlar. İbadet edecek yerimiz vardı, o da kaldırılmış. Girişin olduğu yerde hiçbir ışık, hiçbir önlem, işaret yok. Kapıdaki görevli şöyle diyor, 'Hayvan girişleriniz için aracınızın olması gerekiyor.' Burada insanların yüzde 90'ı fakir, araçları yok. Aracı olmayan insanı da içeri almıyorlar. Benim aracım yoksa hayvanım dışarıda telef mi olsunlar. Bu yanlış bir uygulamadır. Giriş ücretleri çok fahiş fiyatta. Araç başına başka şehirlerde 2-3 lira alınırken, bizim burada 50-60 lira alınıyor. Bu sorunların giderilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı Ekonomi
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Ekonomi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Ekonomi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Ekonomi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı Ekonomi
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi Ekonomi
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
66 yaşındaki okul hademesi, 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu
66 yaşındaki okul hademesi, 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren 'beyin yiyen amip' vakası görüldü
ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası görüldü
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Zeki Müren Hülya Avşar Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Falcao İrfan Buz Gökhan Töre Henry Onyekuru Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı, Kurban Bayramı öncesi açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 11:50:27. #1.15#
title