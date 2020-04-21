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Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, Türkiye, Ege, Ekonomi

Korona virüs tarımın önemini ortaya koydu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Korona virüs ile tarımın ne kadar olduğunu sadece bizler değil, diğer ülkeler de anlamış durumda.

21.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:18
Korona virüs tarımın önemini ortaya koydu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Korona virüs ile tarımın ne kadar olduğunu sadece bizler değil, diğer ülkeler de anlamış durumda. Hatta bizim ihracatımızda artı veren tek ihracat kalemi tarım ihracatıdır" dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen online basın toplantılarının ilk konuğu EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi oldu. Toplantıya 25 ekonomi muhabiri katılırken, gündeme ve sektörlere ilişkin konular ele alındı. Korona virüs salgını sürecinde ihracat açısından en güçlü olan sektörün tarım olduğunu aktaran Başkan Eskinazi, "Korona virüs ile tarımın ne kadar olduğunu sadece bizler değil, diğer ülkeler de anlamış durumda. Hatta bizim ihracatımızda artı veren tek ihracat kalemi tarım ihracatıdır. Bu açıdan gelecekte tarıma daha çok önem vermemiz gerekir" diye konuştu.

"Gerekli adımlar atılacaktır"

Salgın sonrası hükümetlerin tüm politikalarını gözden geçireceğini söyleyen Başkan Jak Eskinazi, "Bizim de tarım politikalarımızın gözden geçirilip tarımda yine ön plana çıkan bir ülke olmamız için gerekli adımlar hızla atılacaktır. Salgında şunu da gördük ki, Türkiye gıda konusunda diğer ülkelere göre çok daha iyi bir konumda. Fakat salgın sürecinde yurt içinde ihtiyaç duyulan bazı ürünlere karşı ihracata yönelik kısıtlamalar gelebilir" ifadelerini kullandı.

En kötülerden biri tekstil

Tekstil ve konfeksiyonun ihracat konusunda şu an için en kötü sektörler arasında yer aldığını da kaydeden Eskinazi, şöyle konuştu:

"Nisan'ın 15 günlük sürecinde tekstil sektörü yüzde 70, konfeksiyon sektörü ise yüzde 60 ihracat düşüşü yaşadı. Önümüzdeki süreçte Avrupa'da bazı mağazaların açılmış olması, ayrıca maske ve koruyucu tulumların ihracatının önünün açılması ile sektörün kendini toparlayacağını ve ihracattaki düşüş rakamlarında toparlanma olacağını tahmin etmekteyiz."

"İstihdamda kesilmeler olabilir"

Önümüzdeki sürece ilişkin görüşlerin de paylaşan Eskinazi, şunları söyledi:

"İstihdam konusunda özellikle emek yoğun sektörlere baktığımızda, korona virüs salgını sonrası çalışma şartları farklılaşacağı için bazı işletmelerde eksilmeler olabilir. Ama bu süreçte Türkiye'nin dışa bağlı olduğu bazı ürünleri üretmesi, bunu da kısa sürede başlatması gerektiğini gördük. Özellikle ara mamul malların ithalatında ülkemiz artık daha temkinli olacaktır. Hatta bu tür ürünlerin Türkiye'de üretilmesi sağlanacaktır."

"Ege Bölgesi çok etkilenmeyecek"

Korona virüs sonrası için tarım sektöründe bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayan Eskinazi şöyle devam etti:

"Ege ve İzmir'de pamuk fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ekiminde biraz azalmalar olacak. Otomotiv yan sanayi çalışmaya devam ederken, mermer sektöründe de satışlar başladı. Ambalaj sektörü ise 24 saat çalışıyor. Hatta şu anda en önemli sektörlerden biri. Tüm bu noktaları dikkate aldığımızda salgının Ege Bölgesi'ne çok büyük etkisi olmayacaktır."

Ege'nin ihracatı yüzde 23 azaldı

Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle Türkiye'nin ihracatı Mart ayında yüzde 17'lik düşüşle 13 milyar 426 milyon dolar oldu. 1 Ocak-19 Nisan döneminde ise Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 44 milyar 235 milyon dolara geriledi. Yılın ilk 4 ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 207 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Türkiye'nin ihracatında 4,1 milyar dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 2,6 milyar dolarla İngiltere, 2,3 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 2,2 milyar dolarla İtalya izledi. Nisanın ilk 19 gününde Türkiye'nin ihracatı yüzde 47'lik düşüşle 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken Ege'nin ihracatı ise Nisan'ın ilk 15 gününde yüzde 23 azalarak 410 milyon dolar oldu. 1 Ocak-15 Nisan döneminde ise 3 milyar 659 milyon dolar ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 179 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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