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Korona virüs deriyi vurdu, ihracat yüzde 65 düştü

Korona virüs deriyi vurdu, ihracat yüzde 65 düştü
02.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:06

Korona virüs deriyi vurdu, ihracat yüzde 65 düştü Korona virüs (Covid-19) salgını, derinin başkenti Uşak'ta ihracat yapan firmaları da vurdu.

Korona virüs deriyi vurdu, ihracat yüzde 65 düştü

UŞAK - Korona virüs (Covid-19) salgını, derinin başkenti Uşak'ta ihracat yapan firmaları da vurdu. Dış pazarlara çalışan bir firma ihracatın yüzde 65 oranında gerilediğini belirterek üretimi durdurma kararı aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ihracatı olumsuz yönde etkilerken ülke ekonomilerine de büyük zararlar verdi. Uşak'ta en çok gerileme deri sektöründe yaşanırken ihracat yapan firmalar işleri durdurma kararı aldı. Genellikle dış pazarlarla çalıştıklarını ifade eden Deri Fabrikası Müdürü Barbaros Salman, bu durumun kendilerini olumsuz yönde etkilediğini belirterek ihracatta yüzde 65 oranında düşüş yaşandığını kaydetti.

"Fabrika üretimini tamamen durduracağız"

İhracatçı bir firma olarak virüs salgını sürecinden çok etkilendiklerini kaydeden Salman, "Biz genelde dış pazarlara çalışan bir firmayız. Bugüne kadar büyük iptaller yaşamadık ama ufak tefek iptallerimiz oldu. Şu anda elimizdeki siparişleri tamamlamak üzereyiz. Sezon olarak ilkbahar mevsimi ham deri alışlarımızın yoğun olduğu bir dönem. Bu alışlarımızı tamamlıyoruz. Bunları belli bir seviyeye getirdikten sonra da bir tatil planlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde çalışanlarımızın yüzde 30'u için kısa çalışma programımızı uygulamaya başlamıştık. Önümüzdeki haftadan itibaren de fabrika üretimini tamamen durduracağız" dedi.

"2020 senesi kolay bir yıl olmayacak"

Virüs salgını sürecinin sonrası için dış piyasadaki duruma göre hareket edeceklerini belirten Salman, "Daha sonraki süreçte ise dış piyasaları takip ederek, dış ülkeleri takip ederek onlardan gelecek bilgilere göre üretimimizi planlamaya çalışacağız. Ama 2020 senesi kolay bir sene olmayacağa benziyor. Biz de bütün planlarımızı buna göre yapmaya çalışıyoruz. Deri sektörü korunmaktan çok lüks sektörü içine girdiği için daha zor bir süreç geçireceğimiz kanısındayız" diye konuştu.

Korona virüs deriyi vurdu, ihracat yüzde 65 düştü

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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