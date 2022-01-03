Korkulan oldu! Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un koronavirüs testi pozitif
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaray, Patrick van Aanholt'un Hollanda'da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt koronavirüse yakalandı. Tecrübeli oyuncu, karantina sürecini Hollanda'da geçirecek.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"NEGATİF DÖNERSE İSTANBUL"
"Covid-19 testinde pozitif sonuç görülen Van Aanholt'un izolasyon ve tedavi süreci başladı. Hollanda'daki karantina süresi cuma günü dolacak olan oyuncumuzun, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesi planlanıyor."
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