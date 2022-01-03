Korkulan oldu! Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un koronavirüs testi pozitif - Haberler Spor
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Korkulan oldu! Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un koronavirüs testi pozitif

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray, Patrick van Aanholt'un Hollanda'da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt koronavirüse yakalandı. Tecrübeli oyuncu, karantina sürecini Hollanda'da geçirecek.

Korkulan oldu! Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un koronavirüs testi pozitif

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"NEGATİF DÖNERSE İSTANBUL"

"Covid-19 testinde pozitif sonuç görülen Van Aanholt'un izolasyon ve tedavi süreci başladı. Hollanda'daki karantina süresi cuma günü dolacak olan oyuncumuzun, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesi planlanıyor."

Korkulan oldu! Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un koronavirüs testi pozitif

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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