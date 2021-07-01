Körfez Ticaret Odası ilk yüz yüze meclis toplantısını gerçekleştirdi
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Körfez Ticaret Odası ilk yüz yüze meclis toplantısını gerçekleştirdi

Körfez Ticaret Odası ilk yüz yüze meclis toplantısını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Körfez Ticaret Odası Haziran ayı meclis toplantısı, 16 ayın ardından Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi.

Körfez Ticaret Odası Haziran ayı meclis toplantısı, 16 ayın ardından Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi.

Körfez Ticaret Odası Haziran ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Güngör Ayhan Başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı 16 ay sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Meclis öncesi kokteyl ile başlayan meclis toplantısı sonrası oda organ üyeleri yemekte buluştu. Meclis toplantısında oda faaliyetleri ve ülke gündemine değinen Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, "Yaklaşık 1,5 yıldır gündemimiz belli. Bir virüs bizlere gündem oldu ve gündemin içinden nice gündemler oluşturdu. Özellikle bazı sektörlerimiz için çok zorlu bir süreç olurken bazıları için fırsat oldu yeni yollar açtı. Büyüme ve ihracat rakamları bunun en iyi göstergesi. Ama özetle tüm dünyaya ders oldu. İnşallah bu dersten payımıza düşenleri alır ve önümüze bakabiliriz. Bildiğiniz üzere 17 günlük tam kapanmanın ardından 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşmeye geçtik. Temmuz itibari ile de inşallah normal çalışma düzenine geçeceğiz. ve inşallah tüm vatandaşlar olarak sorumluluğumuzu yenine getirip bu Korona virüs illetinden kurtulmuş olacağız" dedi.

Körfez Ticaret Odası meclis toplantısında bilgilendirme sunumu yapan TOBB Kocaeli il odaları akademik danışmanı Mehlika Akay Kocabaş Kocaeli'nin ekonomik verilerini meclis üyeleri ile paylaşırken Kocaeli'nin avantajlı ve dezavantajlı konuları detaylı olarak oda organ üyeleri ile paylaşıldı. Meclis toplantısında ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler İl Koordinatörü Abdullah Köktürk selamlama konuşması yaparken, KTO Kadın İcra Kurulu Üyesi Ayşe Hacet Aşar'da gerçekleştirilen el emeği ürünlerin satışı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Körfez Ticaret Odası Haziran ayı meclis toplantısı 16 ay sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilirken, meclis toplantısı sonrası oda organ üyeleri yemekte buluştu. Keyifli bir ortamda geçen yemekte Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk oda organ üyeleri ile birebir sohbetler gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Körfez Ticaret Odası ilk yüz yüze meclis toplantısını gerçekleştirdi
Körfez Ticaret Odası ilk yüz yüze meclis toplantısını gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Körfez Ticaret Odası ilk yüz yüze meclis toplantısını gerçekleştirdi - Haberler Ekonomi
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