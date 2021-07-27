KOP Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOP Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi

KOP Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığınca 2021-2023 yıllarında uygulanacak Bölge Kalkınma Programının Tanıtılması amacıyla Kırşehir'de, Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi.

Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığınca 2021-2023 yıllarında uygulanacak Bölge Kalkınma Programının Tanıtılması amacıyla Kırşehir'de, Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ile paydaş kurum temsilcileri katıldı. Çalıştayda konuşan Vali Akın, geliştirilen projelerle halkın huzur ve refahının artırılarak gelir seviyesinin yükselmesine katkı sağlamanın asli görevleri olduğunu söyledi. Ülkenin mevcut kaynaklarını akılcı ve stratejik yatırımlara dönüştürerek küresel ölçekte rekabet gücü elde edebilmek için gayret gösterdiğini belirten Valin İbrahim Akın; "Ülkemizin gelişimine katkı sağlayan her biri farklı özelliklere ve imkanlara sahip bölgelerimizin potansiyelini ve rekabet gücünü ortaya çıkarmak, bölge insanının refah düzeyini yükseltmek amacıyla Bölge Kalkınma İdarelerimizce çeşitli projeler üretilmekte ve bölge illerinin kalkınmasına finansal destek sağlanmaktadır. Bu amaçla kurulan KOP İdaresine 2016 yılında dahil olan ilimizde bugüne kadar 117 projeye 61 milyon lira ödenek tahsis edilmiş ve projeler ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla uygulanmıştır" dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin'in de birer konuşma yaptığı çalıştay KOP tarafından 2021-2023 yıllarında uygulanacak kalkınma programı hakkında yapılan bilgilendirmelerle devam etti. - KIRŞEHİR

KOP Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ali İhsan Su Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Diego Balotelli Can Bartu Arda Turan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KOP Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:04:49. #1.15#

title