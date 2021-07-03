Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

2021-2022 sezonu hazırlıklarını Kayacık Tesislerinde sürdüren Konyaspor, güne sabah saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, CORE ısınma ile başladı. Koordinasyon-kuvvet çalışan yeşil-beyazlılar, 5'e 2, topla oyunun ardından tempolu koşu çalışması ile antrenmanı tamamladı.

İdmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Musa Çağıran, Marin Anicic ile yeni transfer edilen Serdar Gürler katılmadı.

Oyunculara FMS ve İzokinetik Testleri uygulanmaya başlandı

Öte yandan, Kayacık Tesislerinde sağlık ekibi tarafından oyunculara gruplar halinde FMS ve İzokinetik Testleri yapılıyor. Yapılan FMS Testleri ve İzokinetik kuvvet testleri ile oyuncuların hareket paternlerindeki aksaklıklar ve mevcut kas kuvvet değerlerinin sayısal olarak belirlendiği, bunlara göre de sağ - sol ve ön - arka kas grupları arasındaki normal dışı farklılıkları gidermeye yönelik bireysel programlar hazırlanacağı açıklandı. - KONYA

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Şener Şen Şevval Şahin Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Salih Uçan Burak Elmas Emre Kocadağ Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 16:51:18. #1.16#

title