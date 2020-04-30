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Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı

Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
30.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:19

Bir dönem Konyaspor forması da giyen Rumen forvet Ciprian Marica, ülkesinde skandala karıştı. 34 yaşındaki forvet oyuncusu, bir otel odasında evli bir kadınla basıldı. Kadının eşi tarafından yakalanan Marica, Romanya'da en çok konuşulan isim oldu.

Romanya basınından Ziar de Cluj'un haberine göre, eskiden Stuttgart, Schalke ve Konyaspor forması giyen Ciprian Marica otel odasında evli bir kadınla birlikte olurken, kadının eşi tarafından basıldı. Kadının eşi olayı videoya kaydederken Marica'nın tedirgin görüntüleri Romanya basınında olay yarattı.

34 yaşındaki evli forvetin eşini, evli bir kadınla aldatması Romanya basınında olay olurken taraflardan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

BİLGİYİ OTEL ÇALIŞANINDAN ALDI

Ciprian Marica'nın aldattığı kişinin ise komşusu Florin Muntean Jr.'ın eşi olduğu öğrenilirken, Florin Muntean Jr.'ın bu bilgiyi bir otel çalışanından alarak otele baskın yapmaya gittiği iddia edildi.

Marica ve ailesinin, Florin Muntean - Ana çiftiyle aile dostu olduğunu yazan Ziar de Cluj Gazetesi, bu olayın Romanya Cluj'daki Grand Hotel Italia'da gerçekleştiğini dile getirdi.

Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı

OLAY 8 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Marica'nın güzel eşi ve çocuğunun annesi Ioana Marcu'dan olaya henüz bir tepki gelmedi.

İşin enteresan yanıysa bu olayın Ağustos 2019'da gerçekleşmesine rağmen, videoyu çeken kişinin basına görüntüleri yeni servis etmesi oldu.

2014-2015 sezonunda bir sezon Konyaspor formasını giyen eski Rumen oyuncu, Süper Lig'te çıktığı 7 maçta yalnızca 1 gol atma başarısı gösterebilmişti.

(Fanatik)

Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Haber Yorumları (1)
ALİ: belli neden gol atamadığı kale anlayışı farklı
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