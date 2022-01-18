Konya'dan görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden takımdan ayrılan Serdar'a çok ağır mesaj - Haberler Spor
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Konya'dan görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden takımdan ayrılan Serdar'a çok ağır mesaj

Konya'dan görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden takımdan ayrılan Serdar'a çok ağır mesaj
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Konyasporlu taraftarlar Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından "Kal" ısrarlarına rağmen Başakşehir'e imza atan Serdar Gürler'i affetmedi. Yeşil-Beyazlı taraftarlar, Serdar için stada pankart astı. Pankartta Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e gönderilen sert mesaj sosyal medyayı salladı.

Konyaspor taraftarı Başakşehir'e giden Serdar Gürler'e çok öfkeli. Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından takımda devam etmesi istenilen Serdar Gürler, Başakşehir'den gelen teklifi geri çevirmek istemedi. Yeşil-Beyazlı kulüp, Serdar hakkında çok sert paylaşım yapmıştı. Bir hareket de taraftardan geldi.

Konyaspor tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e çok ağır mesaj

"SENSİZ DE GÜRLER"

Konyasporlu taraftarlar Adana Demir maçından önce stada pankart astı. Pankartta, "Ahmet'imin yoluna serilsin güller. İhanet ettiğin bu şehir sensiz de gürler" notu yer aldı. Pankartta s ve g harfleri kırmızı renkle gösterildi. Bu pankart sosyal medyada hayli ses getirdi.

Konya tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden takımdan ayrılan yıldıza çok ağır mesaj

Konya tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden takımdan ayrılan yıldıza çok ağır mesaj

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Serdar Gürler, Ahmet Çalık, Konyaspor, Spor, Haber

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