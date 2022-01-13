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Konyaspor, Serdar Gürler ile yollarını ayırdı

Konyaspor, Serdar Gürler ile yollarını ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Serdar Gürler'in Başakşehir'e transfer olduğunu duyurdu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Konyaspor, Serdar Gürler'in Başakşehir'e transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, başarılı futbolcu Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferinin gerçekleştiğini bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır. Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir. Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor'dur" denildi. - KONYA

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