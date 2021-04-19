Konyaspor, Rize'de galibiyet hasretini bitirmek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaspor, Rize'de galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Konyaspor, Rize'de galibiyet hasretini bitirmek istiyor
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Spor

Süper Lig'de 36'ncı haftaya 41 puanla 12'nci sırada giren İttifak Holding Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı.

Süper Lig'de 36'ncı haftaya 41 puanla 12'nci sırada giren İttifak Holding Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı.  Ligin son 3 haftasında galibiyet alamayan yeşil-beyazlı takım, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan almak istiyor.

Süper Toto Süper Lig'in 33,34 ve 35'inci haftalarında galibiyeti göremeyen Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor mücadelesinde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Lig'in 36'ncı haftasına 41 puanla 12'nci sırada giren yeşil-beyazlı takım, Rize karşılaşmanın son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

5 OYUNCU KART GÖRÜRSE HATAY'DA YOKKonyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan; Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı, Rizespor maçında kart görmeleri halinde ligin 37'nci haftasında oynanacak olan Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Konyaspor, Rize'de galibiyet hasretini bitirmek istiyor
Konyaspor, Rize'de galibiyet hasretini bitirmek istiyor
Konyaspor, Rize'de galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konyaspor, Rize'de galibiyet hasretini bitirmek istiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:16:36. #1.15#

title