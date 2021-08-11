Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı
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Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı

Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı Konyaspor geçen sezon Çorum FK'nin formasını giyen 20 yaşındaki Nafican Yardımcı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

- Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı

KONYA - Konyaspor geçen sezon Çorum FK'nin formasını giyen 20 yaşındaki Nafican Yardımcı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Demirhan ile yeni transfer Nafican Yardımcı katıldı. Geçtiğimiz sezon Çorum FK'de başarılı bir sezon geçiren genç futbolcu, Konyspor'a 4 yıllık imza attı. Genç milli takımlarda da birçok kez forma giyen ve sol bek ile sol açık pozisyonlarında görev yapan Nafican Yardımcı, yeşil-beyazlı takımda 19 numaralı formayı giyecek.

İmza töreni sonrası konuşan Nafican Yardımcı, Konyaspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Böyle güzide bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. İnşallah istediğimiz hedeflere ulaşırız. Konyaspor'u seçmemdeki neden gençlere verilen önemdir. Ben de elimden geleni yapacağım. Forma savaşında ben de varım. Konyaspor taraftarının büyüklüğünü biliyorum. Taraftarlarımız bu sezon maçlara gelecekler. Onların desteklerini her zaman arkamızda hissedeceğiz. Onlar için sahada savaşacağız" dedi.

Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı
Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı
Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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