Konyaspor'dan inanılmaz geri dönüş! Hikmet Karaman istifaya davet edildi

Kayserispor ve Konyaspor karşılaşmasında futbol şöleni yaşandı. 7. dakikada Abdulkadir Parmak, 14'te Gavranovic'in golüyle skoru 2-0'a getiren Kayserispor, farkı açacak pozisyonları cömertçe harcadı.

KONYA PES ETMEDİ

Konyaspor'da 20. dakikada Abdulkerim Bardakçı'nın attığı gol VAR'a takıldı. Konyaspor, 41. dakikada Guilherme'nin penaltı golüyle ilk yarıyı 2-1'le kapattı.

CIKALLESHI FIRTINASI

52. dakikada Cikalleshi beraberliği getirdi. 63. dakikada Cikalleshi bir kez daha sahneye çıktı, takımını öne geçirdi. İki tarafın da direkten dönen topları oldu. Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı, kazanan Konyaspor oldu.

HER ŞEYE RAĞMEN İSTİFA

Bu sezon dört büyüklere kök söktüren ve Türkiye Kupası'nda yarı final gören Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman istifaya davet edildi. Sarı-Kırmızılı taraftarın istifa çağrısına sosyal medyada diğer takım taraftarları tepki gösterdi.