Konyaspor'dan Galatasaray'a 3 boyutlu koreografi! Taraftara gözlük dağıtılacak - Haberler

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Konyaspor'dan Galatasaray'a 3 boyutlu koreografi! Taraftara gözlük dağıtılacak

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Konyaspor taraftarı grubu Nalçacılılar, Galatasaray maçı için özel bir koreografi hazırladı. 3 boyutlu koreografinin izlenebilmesi için taraftarlara 3D gözlük dağıtılacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için taraftarlar özel hazırlık yaptı.

Konyaspor'dan Galatasaray'a 3 boyutlu koreografi! Taraftara gözlük dağıtılacak

GÖZLÜK DAĞITILACAK

Yaptıkları koreografilerle adından söz ettiren taraftar grubu Nalçacılar, Galatasaray maçına özel hazırlık yaptı. Yeni Haber'den Veli Özkan'ın aktardığı bilgiye göre; bu koreografinin izlenebilmesi için maçtan önce taraftarlara 3D gözlük dağıtılacak.

Konyaspor'dan Galatasaray'a 3 boyutlu koreografi! Taraftara gözlük dağıtılacak

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Galatasaray, Koreografi, Konyaspor, 3d, Spor, Haberler

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