Konyaspor'dan Galatasaray'a 3 boyutlu koreografi! Taraftara gözlük dağıtılacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için taraftarlar özel hazırlık yaptı.

GÖZLÜK DAĞITILACAK

Yaptıkları koreografilerle adından söz ettiren taraftar grubu Nalçacılar, Galatasaray maçına özel hazırlık yaptı. Yeni Haber'den Veli Özkan'ın aktardığı bilgiye göre; bu koreografinin izlenebilmesi için maçtan önce taraftarlara 3D gözlük dağıtılacak.