Konyaspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı

Konyaspor Kulübü, yeni sezon formalarını Diriliş Ertuğrul dizisinden esinlenerek çektiği kısa reklam filmiyle tanıttı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, KTO Karatay Üniversitesi'nin platosu ve Zazadin Han'da gerçekleştirilen çekimlerin yaklaşık 12 saat sürdüğü ve 6 dakikalık videonun hazırlandığı belirtildi.

Kısa filmde büyük ölçüde kulüp çalışanları ve Konyaspor kaptanlarından Selim Ay'ın da rol aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13. yüzyılda geçen forma tanıtım filmi bir dokuma tezgahında yeşil-beyaz iplerle dokuma yapan bir kadının görüntüsüyle başlıyor. Film, liderliğini Konyaspor kaptanı Selim Ay'ın yaptığı grup, dokumacı kadının yanına gelerek içinde yeni sezon formalarının bulunduğu 4 adet bohçayı yanlarına almaları ve sultanın bulunduğu kaleye doğru yola çıkmalarıyla devam ediyor. Kale halkının ve pazar yeri esnafının da günlük hayatlarından kesitler sunulduğu forma tanıtım filminin finalinde Selim Ay ve arkadaşları yeni sezon formalarını sultanın huzuruna çıkarıp beğenisine sunuyor. Kısa filmin sonunda formaları beğenen sultan 'Emeğiniz yağlı olsun yiğitlerim' diyerek memnuniyetini dile getiriyor. Buna karşılık Selim Ay ise 'Sefer Bizden. Zafer Allah'tan Sultanım' diyerek yeni sezonda yeni formalarla gayretkar olacaklarının sözünü veriyor."

Filmde son olarak sultan makamında 4 yeni forma ekrana geliyor.

Projenin senaryosunu Konyaspor Kulübü Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü Hüseyin Ekinci yaptı. Filmin yönetmenliğini gazeteci İbrahim Doğan yaptı.

Kısa film internette yayınlanmasının ardından kısa sürede on binlerce takipçi tarafından izlendi.

Diriliş, Selçuklu Kartalı, Anadolu ve Keykubat isimli yeni sezon formaları, tanıtım filminin ardından Konya Store mağazalarında satışa çıktı.

Kaynak: AA