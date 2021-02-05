Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

05.02.2021 21:56 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:00
Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonucu 24 puanla 15'inci sırada yer alan Konyaspor, 7 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği maç için Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, yarın İstanbul'a hareket edecek. Antrenmana tedavileri devam eden futbolcular katılmazken, Volkan Fındıklı ve Adil Demirbağ takımla birlikte çalıştı. Koşu ile başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Konyaspor oyuncuları, antrenmanı topla oyun ve çift kale maçla tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın İstanbul'a gelerek Beşiktaş maçının son çalışmasını gerçekleştirerek kampa girecek.

Konyaspor,  Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçını ise 11 Şubat günü yine rakibi Beşiktaş ile oynayacak. 

?


Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Guy Ritchie Barış Manço Didem Kınalı
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Arda Turan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rusya Terör Antalya Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 22:01:13. #1.15#
title