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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,911 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,911 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatı şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday4,9114,911

Ekmeklik diğer buğdaylar4,5014,669

Düşük vasıflı buğdaylar4,5974,597

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır3,6024,218
Fasulye11,12511,125

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri

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