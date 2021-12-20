Konya Ticaret Borsası
AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,911 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,911 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatı şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|4,911
|4,911
|Ekmeklik diğer buğdaylar
|4,501
|4,669
|Düşük vasıflı buğdaylar
|4,597
|4,597
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|3,602
|4,218
|Fasulye
|11,125
|11,125
AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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