HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Konya Şeker 44 milyon 381 bin TL tutarındaki 10'uncu avansını dağıtıyor

Ülke tarımının lokomotifi Konya Şeker, henüz sona ermeyen korona virüs salgınına rağmen üreticiyi desteklemeye devam ediyor.

Konya Şeker 44 milyon 381 bin TL tutarındaki 10'uncu avansını dağıtıyor
28.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:03

Ülke tarımının lokomotifi Konya Şeker, henüz sona ermeyen korona virüs salgınına rağmen üreticiyi desteklemeye devam ediyor.

2020-21 kampanya döneminin başlangıcından bu yana 9 defa verdiği ayni ve nakdi avanslarla tarlalardaki üretimin aksamamasını sağlayan Konya Şeker, şimdi de sulama avansı olarak 44 milyon 381 bin TL tutarındaki 10'ncu avansını dağıtıyor. Dağıtımı bugün yapılacak ve nakit olarak ödenecek sulama avansı ile birlikte Konya Şeker, 2020-2021 kampanya döneminin başladığı mart ayından bu yana, 6 aylık bir periyotta üreticiye 10'uncu kez avans ödemesi yapmış olacak. Avanslar 28 Ağustos 2020 Cuma günü hesaplara yatacak. Son avansla birlikte Konya Şeker üreticilerine 2020-21 kampanya döneminde toplamda 298 Milyon 133 Bin 100 TL'lik ayni ve nakdi avans desteği sağlamış olurken, bu destek kooperatif ekipman ve girdi desteği ile kümülatif olarak 520 milyon 45 bin 161 liraya ulaşacak. 25 ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk avans dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada üretimde sürekliliğin esas olduğunu belirterek, birinci önceliklerinin, üreticinin ve üretimin desteklenmesi olduğunu söyledi. Üretimde sürekliliğin sağlanması ve refah seviyesinin yükseltilmesi için çiftçinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Konuk, avans desteğini aksatmadan sürdüren Konya Şeker'in, tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek herhangi bir sorunun yaşanmaması için gayret gösterdiğini, tarlada alın teri döken çiftçinin namerde muhtaç olmaması için çalıştığını vurguladı.

"Bizim birinci önceliğimiz üreticinin gücüne güç katmaktır"

Başkan Recep Konuk, Konya Şeker'in üreticiye ve üretene desteğinin devam edeceğini söyleyerek traktörler durursa, su motorları çalışmazsa, biçerdöver tarlaya giremezse sadece çiftçinin kaybetmeyeceğini, ülkenin kaybedeceğini, milletin zora düşeceğini belirtti. Recep Konuk, Konya Şeker var olduğu sürece tarlaların sürüleceğini ifade ederek, "Ürünler susuzluktan üretici çaresizlikten boynunu bükmeyecek, milletimiz zora düşmeyecek. Üreticinin daha çok üretebilmesi ve ürettiğinden daha çok kazanabilmesi için üreticinin ürettiğini işleyecek yatırımlar kadar önemli olan husus tarımsal üretim sürecinde desteksiz kalmamasıdır. Biz hiçbir üreticimiz finansman sıkıntısı nedeniyle tarladan uzak kalmasın, tarla ile üreticinin arasına yokluk girmesin diye tarlaya tohum atılmadan başlattığımız desteğimizi hasada kadar sürdürüyoruz. Çünkü biz bir üretici kuruluşuyuz. Bizim birinci önceliğimiz, malımıza mal, mülkümüze mülk katmak, karımıza kar katmak değil. Bizim birinci önceliğimiz üreticinin gücüne güç katmak. Daha çok üretmesini, üretirken karşılaştığı zorlukları dayanışma ile üretimine zeval gelmeden aşmasını sağlamaktır. Bir şahıs şirketinin, bir sermaye şirketinin başarı ölçütü karlılıktır. Bizim başarı ölçütümüz ise tarladaki üretimin aksamadan sürmesi, üreticimizin ekerken de, biçerken de, sökerken de bir başına, desteksiz kalmaması ve en önemlisi emeğinin karşılığını almasıdır. Bizim için ticari bilançonun pozitif sonuçlanması, gelecekte üreticinin daha çok üretmesi için kurumumuza yeni imkanlar ve kabiliyetler kazandıracak olmasından ibarettir. Başkaları için ticaret, sanayi daha çok kazanmak için amaç, bizim için ise yatırımlar, sanayi, ticaret üreticimizin daha çok üretebilmesi, ondan da öte üretmeye devam edebilmesi için araçtır" şeklinde konuştu.

"Allah'a şükür, Konya Şeker var, dert yok"

Konya Şeker'in başarı ölçütünün bilanço rakamları değil çiftçinin tebessümü ve mutluluğu olduğunu belirten Konuk, "Ne kadar çok çiftçi mutlu olur ise her bir çiftçinin mutluluğu ne kadar çok artarsa, biz de kendini o kadar başarılı sayan bir şirketiz. Biz servet biriktirmek, para biriktirmek amacında olan bir şirket değil, insan biriktiren bir şirketiz. O nedenle bizim gözümüz kulağımız üreticidedir. Üreticinin en ufak endişesi, bizim derdimiz olur. Üreticinin karşılaştığı her zorluk bizim aşmamız gereken zorluktur. Bizim yerimiz belli; üreticinin yanında, üretimi zorlayan, üreticiyi yoran her şeyin karşısındayız. Ne piyasalar, ne de zorluklar karşısında üreticimizi yalnız bırakmayız. Nitekim, ayçiçeği hasadı başladı, piyasalarda yaprak kımıldamadı, geçen cumartesi biz inisiyatif aldık, rakam açıkladık, alımları başlattık, bir de dipnot düştük, günlük fiyat hareketlerini izleyeceğiz dedik. Piyasaları günlük takibe aldık ve fiyatları güncelleyip yükselttik, üretici faturalar sıkıştırıyor dedi. Bugün de 44 milyon 381 bin TL tutarında sulama avansını verdik, toplam ayni ve nakdi avans desteğimizi 298 milyon 133 bin TL'ye kooperatif destekleri de dahil edildiğinde 520 milyon TL'ye ulaştırdık. Hasada kadar üreticinin masrafı çok. Allah'a şükür, Konya Şeker var, dert yok. Bu yaklaşımın, yani üreticinin refahına refah, mutluluğuna mutluluk katmak için çalışmanın sonucu ortadadır. Konya Ovasına dikilen 45 tesis o yaklaşımın eseri, şeker pancarının yanına eklenen ayçiçeğinden, mısıra, arpadan, buğdaya, patatesten süte, besiye 32 kalem tarımsal ürün üreticinin daha çok üretmesi için yapılan çalışmanın sonucudur" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın Magazin
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı Güncel
Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli Dünya
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak Ekonomi
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Korona süreci nasıl yönetildi? En başarılı 15 belediye başkanını belirleyen anket yayımlandı
Korona süreci nasıl yönetildi? En başarılı 15 belediye başkanını belirleyen anket yayımlandı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu
Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'de zirve yaptığı zamanda söylenen uyarıyı yineledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'de zirve yaptığı zamanda söylenen uyarıyı yineledi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
İngiliz sandviç ve kahve zinciri Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz sandviç ve kahve zinciri Pret A Manger 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti
Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Son Dakika: İstanbul'da tramvay, özel halk otobüsüne çarptı
Son Dakika: İstanbul'da tramvay, özel halk otobüsüne çarptı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
'Maske tak' uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
"Maske tak" uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Berat Albayrak Sultan Alparslan
Magazin Sezen Aksu Halit Ergenç Okan Bayülgen Rasim Öztekin
Spor Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Milli Çocuk
Şu an buradasınız: Konya Şeker 44 milyon 381 bin TL tutarındaki 10'uncu avansını dağıtıyor - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 15:04:36. #1.15#
title