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Konya Ovası Sulama Projesi ile 14 bin futbol sahası kadar alan daha suya kavuşuyor

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan Konya-Çumra Projesinin 3. merhalesi KOS 1,2,3'ün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bizzat katılımıyla yarın yapılacak.

Konya Ovası Sulama Projesi ile 14 bin futbol sahası kadar alan daha suya kavuşuyor
02.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:27

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan Konya-Çumra Projesinin 3. merhalesi KOS 1,2,3'ün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bizzat katılımıyla yarın yapılacak. Proje ile 14 bin futbol sahası kadar alan daha suya kavuşacak.

Konya Ovası Projesi (KOP), Güneydoğu Anadolu Projesi'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük entegre sulama projesi konumunda bulunuyor. Proje ile 14 bin futbol sahasına denk gelen 72 bin 650 dekarlık alan daha suya kavuşuyor. Projenin en büyük ve geniş sulama kısmını Konya Çumra Projesi oluşturuyor. Konya-Çumra Projesi'nin 3. merhalesinde yer alan ve inşası tamamlanan KOS 1,2,3 ile Çumra, İçeriçumra, Doğanlı, Dineksaray ve Alibeyhüyüğü'nde 72 bin 650 dekarlık alan suya kavuşacak. Bu sulama sayesinde ülke ekonomisine yıllık 65 milyon lira katkı ve 7 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

İnşa edilecek 3 baraj ile Konya'nın yeraltı suyu desteklenecek

Proje ile Yukarı Göksu Havzası'nın Akdeniz'e boşalan sularının yıllık 414 milyon metreküpü, inşa edilecek olan 3 baraj ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılacak. Getirilecek bu su ile hem Konya Ovası'nın yeraltı suyu hem de 2 milyon 234 bin 100 dekarlık tarım alanının sulama suyu desteklenecek.

Öte yandan, 2015 yılında işletmeye alınan Bağbaşı Barajı'nda depolanan ve Mavi Tünel aracılığıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılan suyla 1 milyon 480 bin dekar alan sulanarak ekonomiye 2,5 milyar lira katkı sağlandı.

Konya'nın mavi rüyası: Mavi Tünel

Konya-Çumra 3. merhale projesinin en önemli ayağını 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel oluşturuyor. 2015 yılında hizmete alınan Mavi Tünel Projesi, Urfa tünellerinden sonra Türkiye'nin ikinci büyük sulama tüneli konumunda. "Konya'nın mavi rüyası" olarak bilinen tünelden saniyede 36 metreküp su Konya Ovası'na akıtılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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