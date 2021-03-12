Konya'nın dış ticaret potansiyeli KTO'nun "İhracat Koçluğu" projesiyle artacak

Konya Ticaret Odası (KTO), dış ticaret birimi olmayan ve ihracat yapmak isteyen firmalara, eğitim desteğinin yanı sıra hedef pazar raporu ve potansiyel müşteri değerlendirmesi sunarak dünyaya açılma fırsatı sağlıyor.

Konya Ticaret Odası (KTO), dış ticaret birimi olmayan ve ihracat yapmak isteyen firmalara, eğitim desteğinin yanı sıra hedef pazar raporu ve potansiyel müşteri değerlendirmesi sunarak dünyaya açılma fırsatı sağlıyor.

Oda bünyesinde şehrin ihracat kapasitesi ve seçeneklerini artırmak amacıyla kurulan KTO Dış Ticaret Merkezi, Konya'yı 2023 hedeflerine taşımayı amaçlıyor.

Merkezde, firmaların ihracat faaliyetlerini artırmaları ve bunu sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaları için hedef pazar ve müşteri tespiti, rakip analizi, ithalat pazar ve tedarikçi araştırması, teknik istihbarat, uluslararası kurum ve kuruluş ihaleleri konularında hizmet veriliyor.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine, merkezin yürüttüğü "İhracat Koçluğu" projesiyle kentin dış ticaret potansiyelini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Projeyle, firmaları ihracata özendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Öztürk, ihracat yapan veya yapmak isteyen işletmelere rehberlik hizmeti verildiğini dile getirdi.

KTO Dış Ticaret Merkezi'nde danışmanlık hizmeti verilmesinin yanı sıra dış ticaretle ilgili çok yönlü çalışmalar yapıldığını bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"İhracat Koçluğu projesi ile firmalara, hedef pazardan lojistiğe, gümrüklemeden banka transferlerine varıncaya kadar tüm ihracat sürecinde eşlik ediyoruz. Firmaya ilk ihracatını yaptırıp, süreci devrediyoruz. Alanında eğitimli uzman arkadaşlar firmalarımıza, hedef pazar ve müşteri araştırması, rekabetçi ithalat hizmeti, uluslararası ihale sorgulama, teknik istihbarat danışmanlığı sağlıyor. Üyemiz ürününü, dünyanın hangi ülkesine satabilir, kimlerle dış ticaret yapabilir, bunu paylaşıyoruz. Konya'da orta ve küçük ölçekli firmalardan hiç ihracat yapmamış işletmelere, ihracatı öğretebilmeyi ve dış ticaret yapmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

"Konya, ihracatta hızlı yükselişini sürdürüyor"

"Konyalı ihracatçıların en büyük destekçilerinden biri olma" misyonunu yüklendiklerini belirten Öztürk, kentteki firmaların 180'den fazla ülkeye ihracat yaptığına dikkati çekti.

Öztürk, kentin çok yönlü sanayi şehirlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Konya, ihracatta hızlı yükselişini sürdürüyor. Konya, Türkiye ihracatından aldığı yüzde 1,47 payla en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında yer alıyor. 2021'in ilk 2 ayında yakaladığımız hızlı yükseliş, hedeflerimizde ilerlediğimizi gösteriyor. İhracatçılarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan