Konya karşısında geçen hafta takımı kurtaran Mohamed ve Halil çift forvet olacak, sakatlıktan dönen Falcao ise yedek kaldı
Süper Lig'de 38. hafta maçında Galatasaray ile Konyaspor 3 puan mücadelesi verecek. Kendi sahasında oynadığı son 4 maçını kazanamayan Sarı-Kırmızılı takım rakibini yenerek hem bu seriyi bitirmek hem de zirve yarışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, ileri uçta gol ayağı olarak Mostafa Mohamed'i ve Halil'i tercih etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan ve puan kaybetmeye tahammülü olmayan Galatasaray sahasında Konyaspor'u yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Sarı-Kırmızılı takımda bu karşılaşma öncesi 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
İLK MAÇI KONYA ALDI
Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-Kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Konyaspor ise bu sezon çıktığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sine berabere kaldı, 13'ünü yitirdi. Sezonun ilk yarısındaki maçı Konya 4-3 kazanmıştı.
İşte ilk 11'ler:
Galatasaray:
Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Mohamed
Konyaspor:
Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Diomande, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Rahmanovic, Kravets