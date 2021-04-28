Konya karşısında geçen hafta takımı kurtaran Mohamed ve Halil çift forvet olacak, sakatlıktan dönen Falcao ise yedek kaldı

Süper Lig'de 38. hafta maçında Galatasaray ile Konyaspor 3 puan mücadelesi verecek. Kendi sahasında oynadığı son 4 maçını kazanamayan Sarı-Kırmızılı takım rakibini yenerek hem bu seriyi bitirmek hem de zirve yarışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, ileri uçta gol ayağı olarak Mostafa Mohamed'i ve Halil'i tercih etti.