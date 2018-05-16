Konya Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanı Hizmete Açıldı

Konya sanayisinin hava kargo ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırımı tamamlanan ve 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Konya Organize Sanayi Bölgesi Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Konya Organize Sanayi Bölgesi ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın son 40 yılda özel sektör yatırımlarıyla ve 15 yıldaki dış ticaret başarısı ile ihracat odaklı kalkınan, dünyanın tamamına yakını ile iş yapan şehir haline geldiğini söyledi. Konya için lojistiğin önemli olduğunun altını çizen Kütükcü, "Bu Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanı yatırımıyla, Konya'daki önemli bir eksiği, hava kargo taşımacılığı sorununu ortadan kaldırmış olduk. Bu yatırımdan önce sanayicilerimiz, gerek numune ürünlerini gerekse diğer gönderilerini Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerden yapıyorlardı. Artık buna gerek kalmadı. Sanayicilerimiz tüm gönderilerini buradan 7 gün 24 saat gönderebilecek veya alabilecekler" şeklinde konuştu.

Kütükcü, konuşmasının sonunda hava kargo taşımacılığının hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Bürokrasi olmadan tek belgeyle ürünlerinizi göndereceksiniz"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı, açılışı yapılan hava kargo ile sanayicinin hem hammaddeye hızlı ulaşabileceğine hem de ürünlerini daha hızlı gönderebileceğine dikkat çekti. Konya'nın hava kargo taşımacılığı ile lider şehir olma vasfını bir kez daha gösterdiğini belirten Aşçı, "Konya gelişiyor, üretiyor. Bir yandan da ürettiğini satması lazım. Biz de inşallah bu satışa kolaylık sağlayacağız. Hava kargo taşımacılığı ile Konya'dan 3 saatlik uçuş ile 44 ülkeye, 824 milyonluk nüfusa 11,1 trilyonluk bir ekonomiye Konyalı iş adamlarımızın ulaşma şansı var. Bu uçuşu 4 saate çıkartırsanız, yaklaşık 100 ülkeye ve 20 trilyon dolarlık ekonomiye ulaşma imkanınız olacak. Burada bürokrasi olmaksızın eşyalarınızı kolaylıkla, tek bir beyan üzerinden dünyanın herhangi bir yerine kolaylıkla gönderebileceksiniz" dedi.

Dünyada 2016 yılında hava yoluyla 54 milyon ton ağırlığında ve 5,5 trilyon dolar ekonomik değere sahip yük taşındığını ifade eden Aşçı, Türkiye'de de 2017 yılında 1 milyon 256 bin ton hava yoluyla yük taşındığını belirtti. Aşçı ayrıca, Konya'nın 5 ayda 120 ton yük taşıdığını ve bu rakamın artması ile birlikte Türkiye'deki yük taşımacılığı istatistiklerinin de artacağını sözlerine ekledi.

"Sadece Konya'yı değil, çevre illeri de lojistik anlamda öne çıkaracak"

Son olarak konuşan AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, hava kargo taşımacılığının hayata geçmesinde Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve ekibinin büyük emek verdiğini söyledi. Küresel pazarlara entegre olmada lojistiğin çok önemli olduğunu vurgulayan Altunyaldız, lojistik avantajını sağlayan ülkelerin rekabet savaşında önde olduğunu kaydetti.

Konya'nın hem ihracatını artırma hem de Türkiye'nin ihracatından aldığı payı artırma hedefine emin adımlar ile yaklaştığına vurgu yapan Altunyaldız, "Konya ve bölge illerde üretilen ürünlerin denize konteyner ile ulaştırılması son derece önemli. Bu kapsamda lojistik merkezimizin, YHT garımızın, Konya-Karaman-Mersin hızlandırılmış demir yolu hattımızın, hava kargo taşıma alanımızın devreye girmesi önemli çalışmalar" diye konuştu.

Altunyaldız, açılışı yapılan hava kargo taşımacılığının sadece Konya'yı değil, çevre illeri de lojistik olarak öne çıkaran bir çalışma olduğunu da ifade etti.

Konuşmaların ardından Konya Organize Sanayi Bölgesi Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi. - KONYA