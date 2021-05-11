Konya'dan çalınan araç Kavak'ta jandarma tarafından bulundu
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Konya'dan çalınan araç Kavak'ta jandarma tarafından bulundu

Konya'dan çalınan araç Kavak'ta jandarma tarafından bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Konya'dan çalındığı belirlenen araç, Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince bulundu.

Konya'dan çalındığı belirlenen araç, Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kavak Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Hacıllı Mahallesi'nde yaptıkları denetim sırasında S.C'nin kullandığı 34 DIH 013 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan incelemede aracın M.K. adına kayıtlı olduğu ve Konya'nın Karatay ilçesinde çalıntı kaydı bulunduğu belirlendi.

S.C. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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