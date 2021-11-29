Konya'da "Tarım ve Orman Platformu Hatıra Ormanı" oluşturuldu

KONYA (AA) - Tarım ve Orman Platformu tarafından oluşturulan Hatıra Ormanı'nda 5 bin fidan toprakla buluştu.

Konya-Beyşehir Yolu'nun 17. kilometresindeki alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde 100 Ahlat, 100 Alıç, 100 Geyik elması, 100 Zerdali, 100 Badem, 500 Lavanta, 2 bin Karaçam ve 2 bin adet sedir ağacı dikildi.

Etkinlikte konuşan Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, etkinliğin iklim değişikliği ile mücadele yöntemlerinin topluma farkındalık oluşturma adına son derece önemli bir faaliyet olduğunu söyledi.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal da, toprağın ve su kaynaklarının korunmasının, iklimin düzenlenmesi için önemli bir gereklilik olduğuna dikkati çekerek konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Tarım, hayvancılık ve su kaynakları olumsuz etkilenmektedir. Bu bağlamda, ilimizde Faaliyet gösteren tarım, orman, su, gıda ve hayvancılık sektörünün tüm STK'ları ve paydaşları adına farkındalık oluşturma ve somut katkıda bulunmak üzere 'Tarım Orman Platformu Hatıra Ormanı' tesisi için fidanları toprakla buluşturacağız. Yeşil vatan kavramı içinde hem estetik ve güzel bir görünüm hem yaban hayvanları için besin, hem insanlar için gıda hem de kuşlar için yuva olacak bir orman kuruyoruz. Suyumuzu berrak bir şekilde süzen bir orman kuruyoruz. Topraklarımızı erozyondan koruyan bir orman kuruyoruz. Daha yeşil bir Konya istiyoruz."

Etkinliğe AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konya Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları ile çok sayıda daire müdürü katıldı.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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