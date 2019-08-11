Konya'da silahlı kavga: 4 yaralı

11.08.2019 10:30

Konya'nın Yunak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İmamoğlu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Kerem P. (31), Orhan A. (58), Ahmet A. (28) ve Orhan A. (21) silahla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Akşehir ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA