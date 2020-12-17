Konya'da panelvanın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
17.12.2020 01:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 01:04
Konya'da yolun karşısına geçerken panelvanın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Konya'da yolun karşısına geçerken panelvanın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde Yusuf K'nin (25) kullandığı 42 EY 263 plakalı panelvan minibüs, iş yerinden evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Arıcı'ya (50) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Arıcı'nın cenazesi, Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Yusuf K'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm