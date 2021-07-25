Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
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Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kullandığı otomobil elektrik direğine çarptı 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kullandığı otomobil elektrik direğine çarptı 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Serhan Çeken idaresindeki 06 BVR 043 plakalı otomobil Değirmenözü Mahallesi grup yolunda direksiyon hakimiyeti kaybederek elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobil sürücü Çeken yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Çelik ve İsmail Kara yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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