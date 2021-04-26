Konya'da kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye 37 bin 400 lira ceza
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Konya'da kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye 37 bin 400 lira ceza

Konya'da kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye 37 bin 400 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 37 bin 400 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetsiz bir araç sürücüsüne de 5 bin 396 lira ceza kesildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 37 bin 400 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetsiz bir araç sürücüsüne de 5 bin 396 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimler gerçekleştirdi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kameralarından da yapılan kontrollerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişiye kişi başı 3 bin 400 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, Mevlana Caddesi üzerinde akşam saat 21.00-21.45 saatleri arasında gerçekleştirilen çok sayıda polis ve trafik ekibinin katıldığı uygulamada ise durdurulan araçların sürücüleri ile içerisindeki yolcuların muafiyetinin olup olmadığının belirlenmesi için izin belgeleri kontrol edildi. Uygulama noktası öncesinde, denetim yapıldığını görüp araçlarının güzergahını değiştirmeye çalışan sürücülerin ara sokaklara kaçma ihtimaline karşı da sokak girişlerinde takviye ekipler görevlendirildi. Denetim esnasında durdurulan araçlar kontrol sırasını beklerken zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. İzin belgesiz sürücü ya da yolcuya rastlanmadı ancak izin belgesi olmasına rağmen bir sürücünün sürücü belgesiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye ve aracın ruhsat sahibine ekipler tarafından ehliyetsiz araç kullanmaktan ve kullandırtmaktan toplamda 5 bin 396 liralık trafik cezası uygulandı. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin farklı maddelerinden 4 sürücü hakkında da işlem yapılarak toplamda 6 bin 24 liralık trafik cezası kesildi. - KONYA

Konya'da kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye 37 bin 400 lira ceza
Konya'da kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye 37 bin 400 lira ceza
Konya'da kısıtlamayı ihlal eden 11 kişiye 37 bin 400 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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