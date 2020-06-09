HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Konya'da eşeklerle tarım, günümüzde de revaçta

Konya'da eşeklerle tarım, günümüzde de revaçta Konya'nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen yörenin ünlü Çetmi şeker fasulyesinin ekim faaliyetlerinde her türlü arazi şartlarına uyum sağlayabilen eşeklerden de istifade ediliyor.

09.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:42

Konya'da eşeklerle tarım, günümüzde de revaçta

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen yörenin ünlü Çetmi şeker fasulyesinin ekim faaliyetlerinde her türlü arazi şartlarına uyum sağlayabilen eşeklerden de istifade ediliyor.

Beyşehir ilçesinde tarım faaliyetlerinde eşekler sadece küçük çaplı traktörün giremediği alanlarda değil geniş sahalarda da yöre insanı tarafından tercih edilip kullanılıyor. Fasulye üreticileri, tohumu toprağın daha derinleriyle buluşturduğu için yüksek verim sağladığını ifade ettiği eşeklerin günümüzde de tarımsal faaliyetlerde kendilerinin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirtti.

Akçabelen Mahallesi çiftçilerinden Halil Şahin, yörede yetiştirilen Çetmi şeker fasulyesinin üretici için önemli bir gelir kaynağını oluşturduğunu söyledi. Bölgede ata tohumu olan fasulyenin üreticilik yapan herkes tarafından ekilip yetiştirildiğini anlatan Şahin, coğrafi işaret belgesine sahip ürünün son dönemde bir marka haline geldiğini, Türkiye çapında tanınmaya başladığını söyledi. Şahin, "Ben emekli bir din görevlisiyim. Vakit geçireyim diye bir bahçe yaptım, bu topraklarda tarihten, ana baba, dedemizden gelme damak tadı çok farklı olan ve oldukça beğenilen şeker fasulyesini yetiştiriyoruz. Buranın havasından mı, suyundan mı, toprağından mı nedeni nedir bilmeyiz ama özellikle sulama imkanları da daha iyi noktalara geldikten sonra hemen hemen herkes bu ürünü ekmeye başladı" dedi.

Yörede ürünün günümüzde sadece traktörlerin giremediği ağaçlar aralarında değil, daha geniş arazilerde de hayvanlarla yapıldığını anlatan Şahin, sabanla yapılan bu yöntemi verime olumlu etkileri nedeniyle tercih ettiklerini belirtti. Sabanla ekimde derine ekim nedeniyle ürünün de veriminin arttığına dikkati çeken Halil Şahin, uzun yıllar önce öküzlerle yapılan ekim faaliyetlerinin artık eşek ve atlarla yapılmaya başlandığını belirterek, "Ancak, öküz dönemi bitti. Şu anda özellikle yöremizde eşekler çok kıymetli hale geldi. Biz burada imece usulü iki aile çalışıyoruz. Tarla mesaimizde, korona virüs salgını dolayısıyla maske takarak, sosyal mesafeye dikkat ederek kurallara uygun olarak çalışıyoruz. İlk başlarda böyle çalışmak zor geliyordu ama artık buna da alıştık. İnşallah mevlam bu virüsü yok eder, hep beraber tüm insanlık olarak kurtuluruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mümine Başoğlu da, yerleşim merkezinde yetiştirdikleri fasulyenin üretiminin oldukça meşakkatli olsa da çok değerli ve Türkiye'de meşhur organik bir ürün haline geldiğini aktararak, "Burada eşeklerle ekeriz, bir yandan birimiz gübresini, birimiz tohumunu atar, birimiz de eşekle gideriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yörede bulunan eşeklerden tarımsal faaliyetlerin yanı sıra taşımacılıkta da yararlanılıyor.

Konya'da eşeklerle tarım, günümüzde de revaçta

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Ekonomi
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek Ekonomi
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Ekonomi
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Borsa, günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu Ekonomi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Murat Kurum Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Konya'da eşeklerle tarım, günümüzde de revaçta - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 20:05:50. #1.14#
title