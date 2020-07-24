Konya'da Ayasofya'nın minyatürünün tabelası da değiştirildi
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Konya'da Ayasofya'nın minyatürünün tabelası da değiştirildi

KONYA'da Meram Belediyesi'ne ait 80 Binde Devr-i Alem Parkı'ndaki Ayasofya Müzesi'nin minyatürünün tabelası 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' olarak değiştirildi.

Konya'da Ayasofya'nın minyatürünün tabelası da değiştirildi
24.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:13

KONYA'da Meram Belediyesi'ne ait 80 Binde Devr-i Alem Parkı'ndaki Ayasofya Müzesi'nin minyatürünün tabelası 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' olarak değiştirildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bugün ülkemizde olduğu gibi tüm İslam coğrafyasında büyük bir coşkuyu yaşıyoruz. 86 yıl sonra zincirler kırılarak özgürlüğüne kavuşan Ayasofya'nın yeniden cami haline dönüştürülmesi ve cuma namazıyla birlikte ibadete açılmasının sevincini yaşıyoruz." dedi. 

Meram Belediyesi'ne ait 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda, tarih öncesi yaşayan dinozorların maketleri, önemli eserlerin minyatürü ile masal kahramanlarının heykelleri bulunuyor. Minyatür eserler arasında yer alan Ayasofya Müzesi'nin tabelası da bugün Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' olarak değiştirildi. Bugün ülkemizde ve İslam coğrafyasında coşkunun yaşandığını belirten Kavuş, "Madde değil manadır Ayasofya, cisim değil ruhtur. İstiklal ve istikbaldir Ayasofya. Hürriyettir, adanmışlıktır, inanmışlıktır, iradeye sahip çıkmaktır. İbadettir, secdedir, rükudur, zikirdir, duadır ve elbette aşktır Ayasofya. Efendimiz'in (S.A.V) müjdesi, arkadaşlarının ve ümmetinin ideali ve gözbebeğidir. Fetihtir, tarihtir, sancaktır, bayraktır Ayasofya. Bugünleri görebilmek için ömürleri heba edilen bir binadır Ayasofya. Bütün bunları bilmeyenler için Ayasofya, bazen tarihi bir eser, bazen bir müze, bazen de bir camidir. Bugün bizim için hem de İslam coğrafyası için, yıllardır bugünleri görebilmek için dua eden tüm mazlumlar için tarihi bir gün. Ne zaman ki burada gerçekten secde edilmeye başlandı işte bugün bağımsızlığımızı tam olarak yerine getirdiğimiz bir gün. Tüm İslam coğrafyasının, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılışını bir bayram gibi kutladığına hepimiz şahit olduk. Yaşadığımız süreç itibariyle bugün hem elhamdülillah diyoruz hem de bismillah. Aslında yeni bir başlangıca, tam bağımsızlığa bismillah diyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Danıştay'ın da verdiği kararla bugün böyle tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ben de bu ekibin bir parçası olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Kurban Bayramı öncesi çifte bayram yaşıyoruz ve çok mutluyuz."

Kavuş, Ayasofya minyatürünün tabelasının değiştirilmesiyle ilgili de "Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımız Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi tabelasını kendi elleriyle oraya asmışsa biz de bugün aynı isimli tabelayı bu minyatürün önüne yerleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Kendi özgün adında Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Ayasofya'nın kendi tapusunda yazdığı şekliyle adını yeniledik. ve tekrar vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduk. İstanbul'a gidemeyenler buraya geldikleri takdirde Türk-İslam medeniyetimizin önemli eserlerinin yer aldığı bu parkımızda Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin de minyatürünü gezebilirler." dedi.

 


Kaynak: DHA

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