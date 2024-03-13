Saadet Partisi Meram adayı Musa Bizim kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Meram belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Meram belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Konya Meram adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Meram Belediye Başkan Adayı Musa Bizim kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSA BİZİM KİMDİR?

Musa Bizim, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Meram belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MERAM ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Meram adayı belli oldu. Saadet Partisi Meram Belediye Başkan Adayı Musa Bizim oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.