DEVA Partisi Meram adayı Canan Ceylan Tezcan kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Meram belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Meram belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Meram adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Meram Belediye Başkan Adayı Canan Ceylan Tezcan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CANAN CEYLAN TEZCAN KİMDİR?

Canan Ceylan Tezcan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Meram belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MERAM ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Meram adayı belli oldu. DEVA Partisi Meram Belediye Başkan Adayı Canan Ceylan Tezcan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.