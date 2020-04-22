Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 23 Nisan mesajı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında, Milli iradenin temsil makamı olan TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, gücünü milletten aldığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Her yıl şehrimizde ve ülkemizde coşku içinde kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, ne yazık ki bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla caddelerde, sokaklarda, okullarda kutlayamıyoruz ama dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı çocuklarımızla evlerimizde kutluyoruz. Ailelerimiz ve komşularımızla 23 Nisan akşamı balkonlarımızda İstiklal Marşı'mızı büyük bir coşkuyla okuyacak, bize bu ülkeyi emanet eden ecdadımızı rahmetle anacağız. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatıp tekrar şehrimizde bayramları birlikte kutlayacağımız zamanlar da gelecek inşallah. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Kurtuluş Savaşı'mızı sevk ve idare eden Birinci Meclisimizin kahraman mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlar diliyorum."

Kaynak: AA