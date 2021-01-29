Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 1 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 1 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Aksaray

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği azaldı. Güvenlik güçleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddelerinde uygulama yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin