Konut kredisi faizleri düşünce yeni projeler birbiri ardına geliyor

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:00

Konut kredisi faizlerinin düşmesi yeni emlak projelerini beraberinde getirirken, DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz , "Son 10 yıla, hatta 20 yıla baktığınızda Türkiye'de gayrimenkulün kazandırdığını hiçbir yatırım kazandıramadı. Tüketicilerin bu dönemi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bundan daha uygun bir dönemin yaşanma şansı yok" dedi.

Gayrimenkul sektörü, düşen konut kredi faizleri nedeniyle yeni yatırım hamlelerine hazırlanıyor. Bu yıl Çekmeköy ve Nişantaşı projelerine başlayacağını açıklayan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Konut kredi faizleri şu an sıfır konutta yüzde 0.79'lara indi. Biz faizdeki bu rakamları 2013'lerde görüyorduk. Ekonomi yönetimi adeta sihirli dokunuşlara imza attı. Bu anlamda Bakanımız Berat Albayrak başta olmak üzere, ekonomi yönetimine ve özellikle kamu bankalarına çok teşekkür ediyorum. Kusursuz yönetilen bir süreç yaşandı" dedi.

"İKİ İHALEYİ KAZANMIŞTI"

DAP Yapı, Emlak Konut GYO tarafından ihaleye çıkarılan Nişantaşı ve Çekmeköy arazileri için 2.9 milyar TL teklif vermiş ve her iki ihaleyi de kazanmıştı. Ziya Yılmaz her iki araziyle ilgili çalışmaları tamamladıkları bilgisini paylaşarak "Biz tüm bunların neticesinde önümüzü daha iyi görür hale geldik. Bu ay içinde Emlak Konut ihalesini kazandığımız Çekmeköy projemizin satışına başlayacağız. Ayrıca yine ihalesini kazandığımız Nişantaşı projemizin lansmanına da bu yıl içinde çıkacağız" diye konuştu.

"ÜÇ PROJEDE TESLİMLERE BAŞLIYOR"

DAP Yapı'nın devam eden projelerinde de sona gelindiğinin altını çizen Ziya Yılmaz, Validebağ ve Teras Kule projelerinin teslimlerine önümüzdeki günlerde başlayacaklarını söyledi. Markalı konut sektöründe yatırıma başlamaktan daha önemlisinin vaktinde teslim etmek olduğuna vurgu yapan Ziya Yılmaz, "Validebağ ve Teras Kule'nin haricinde ayrıca İstanbul dışındaki ilk projemiz olan DAP İzmir'i önümüzdeki yıl teslim etmiş olacağız. Dolayısıyla elimizde devam eden proje kalmıyor. Çekmeköy yatırımımıza da bu enerjiyle başlıyoruz. Çekmeköy ve Nişantaşı projeleriyle dünya birinciliği ödülü alacağız. Bu iki proje konusunda bu kadar da iddialıyız" şeklinde konuştu.

DAP Yapı'nın Çekmeköy projesinin sektöre yeni bir dinamizm getireceğini söyleyen Ziya Yılmaz, "Anadolu Yakası'nı bir daha böyle bir arazi gelmez. Orman içine konumlandırılmış bu kadar büyük bir arazi yok. Üç aydır ön talep toplama süreci içindeydik. Şu ana kadar 44 bin talep topladık" dedi.

"DEPREM GÜVENLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR"

Türkiye'de son dönemde yaşanan yer hareketleri, binalardaki deprem güvenliğini de yeniden gündeme taşıdı.Bu noktada deprem güvenliğinin araziden başladığını söyleyen Ziya Yılmaz, Çekmeköy ilçesinin İstanbul'un en güvenli bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, şunları söyledi: Çekmeköy, deprem endişeleri yüzünden sürekli gelişen bir bölge. Bu anlamda çok doğru bir bölgede çok doğru bir projeye başlamış olacağız. Projeyi geliştirirken İskandinav evlerinden ilham aldık. Maksimum 6 katlı değişik ünitelerden oluşacak örnek bir projeye imza atıyoruz."

"ULAŞIMIN MERKEZİNDE"

Çekmeköy'ü tanımlarken aynı zamanda "Eğitim Üssü" tabirini de kullanan Ziya Yılmaz, özellikle beyaz yakalı nüfusun hem çocuklarının eğitimi, hem deprem güvenliği hem de ulaşım avantajı nedeniyle Çekmeköy'e tercih ettiğini vurguladı ve şöyle konuştu: "Beykoz, Kartal Pendik üçgenini alırsanız Çekmeköy tam ortada yer alıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün tam ortasında bir konuma sahip. Ayrıca her iki havalimanının kavşaklarının tam merkezinde. Hem İstanbul'da oturup hem de 1 saat içinde Kocaeli havzasındaki sanayi kuruluşlarında çok yakın çalışabilirsiniz."

"İLK ALAN HER ZAMAN KAZANDI"

Konuta yatırımın orta ve uzun vadede yüksek getirilere imza attığını da söyleyen Ziya Yılmaz, şunları anlattı: "Son 10 yıla, son 20 yıla baktığınızda Türkiye'de gayrimenkulün kazandırdığını hiçbir yatırım kazandıramadı. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz bazı projelere bir bakalım. İstmarina'da metrekaresi 4 bin TL'den satışa çıkmıştık. Projenin son bağımsız birimlerini metrekare bedeli 14-17 bin TL aralığında verdik. Yani ilk alanlar yüzde 325 kazançlı çıktı. Teras Kule'de ise satış fiyatı 5 bin liradan başlamıştı. Halihazırda bu projede de şu anki fiyatlar 12 ila 13 bin TL seviyelerinde. En başta bu projeden konut alanlar, şimdi yatırımlarını ikiye katlamış durumda.DAP İzmir'de ise metrekare satış fiyatı 4 bin 200 liradan başlamıştı. Şu an 10-11 bin TL bandında seyrediyor. Adam Kule'de ise konutların metrekaresi 4 bin liradan satışa sunulmuştu. Şu an 11 bin lira seviyesine yükselmiş durumda."

Bu anlamda Çekmeköy projesinin de yüksek prim potansiyeli barındırdığını dile getiren Ziya Yılmaz, "Bizim kafamızdaki ilk düşünce 10 bin TL'nin üzerinde bir rakamla satışa çıkmaktı. Fakat lansmana özel bir sürpriz yapmaya karar verdik. 10 bin TL'nin altında bir rakamla satışa çıkacağız. Bitiş rakamları ise 16 bin TL'leri bulacak" diye konuştu.

"STOK ERİDİ, KONUT BULMAK ZORLAŞACAK"

Gayrimenkul sektörünün en popüler tartışmalarından biri de stok konusu. Ziya Yılmaz, stok tartışmalarıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Son iki yılda yeni proje geliştirilemedi. Yeni alınan ruhsatlarda büyük düşüş var. Bu sayede de stok anlamında ciddi bir dengelenme süreci yaşadık. 2021'in 6'ıncı ayından sonra konut stoku öyle bir noktaya gelecek ki, tüketici konut almak istese dahi kendine uygun nitelikli konut bulmakta zorlanacak. Önümüzdeki dönemde uygun fiyatlı, nitelikli konut bulmak mümkün olmayacak."

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Konut sektöründeki gelişmeleri konut fiyatları özelinde yorumlayan Ziya Yılmaz, şöyle konuştu: "İnşaat maliyetleri son iki yılda yüzde 60 arttı. İnşaat fiyatları ise yüzde 10 yükselmiş durumda. Siz bugün herhangi bir firmaya gidip liste fiyatından konut alsanız yüzde 50 indirimli almış oluyorsunuz. Bundan sonra başlayacak yeni projelerde fiyatlar arsa ve inşaat maliyetleri nedeniyle çok farklı boyutlarda olacak. Tüketicilerin bu dönemi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bundan daha uygun bir dönemin yaşanma şansı yok."

- İstanbul

Kaynak: DHA