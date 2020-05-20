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Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı

Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 15,01, reel olarak ise yüzde 2,82 oranında arttı.

Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
20.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Mart ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini paylaştı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (2017=100), Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 oranında artarak 125,41 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,82 oranında artış gösterdi.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA ARTTI

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Mart ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,33, 1,38 ve 1,22 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 11,71, 14,85 ve 16,36 oranlarında artış gösterdi.

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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