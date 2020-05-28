Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

28.05.2020 03:46 | Son Güncelleme: 28.05.2020 03:51

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kayıhan Mahallesi Necip Ali Caddesi'nde meydana geldi. Arif Marim (40) yönetimindeki 03 LB 565 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Çelik'in (26) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralı sürücü Marim ve araçtaki diğer yolcu İbrahim Şakar (27) ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Çelik'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkarıldı. Çelik'in cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır Haber
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi Haber
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk...
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
ABD'de 'siyahi ırkçılık' bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Yeliz Yeşilmen Bergüzar Korel Bülent Serttaş
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Avrupa Twitter Yassıada Instagram
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 03:51:41. #1.14#
title