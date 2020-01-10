KONDA/Ağırdır: 50 yıl sonra egemenliği kadınlar alacaklar

10.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:34

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, çalışan kadın oranının yüzde 17 olduğunu belirterek, kadınların "eşitlik ve adalet talebini" desteklediğini söyledi.

Perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan LEAD Network; 9 Ocak'ta Colgate-Palmolive ev sahipliğinde düzenlediği kahvaltı buluşmasında, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ı ağırladı.

Bekir Ağırdır, "Kadın meselesi kadınların eşitlik ve adalet talebidir ve bu nedenle elbette onların yanındayım. Ama aynı zamanda toplumsal dönüşümün önündeki zihni ve ruhi eşiklerin de beslendiği meseledir. Toplumun bir arada yaşama kültürü ve arzusunun güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğüne inancın yükselmesi, toplumsal barış, huzur ve toleransın artması için de kadınların güçlü biçimde hayata dahil olması gerekir. ve bu mesele siyasetçilerden öte hepimizin mücadelesi ve müdahalesi olmadan başarılamaz" dedi.Çalışan kadın oranının yüzde 17, çalışmayan kadının oranının da (evde oturan/emekli/işsiz ) yüzde 76 olduğunu belirten Ağırdır, beyaz yakalı çalışan kadın oranının ise yüzde 8.0 olduğunu belirtti.Toplumu dönüştürmek için kadın meselesini çözmek ve bu meselenin ürettiği zihni ve ruhi engelleri aşmak gerektiğini söyleyen Ağırdır, "Çağ dönüşümü yaşanıyor, 50 yıl sonra egemenliği kadınlar alacaklar" dedi.Colgate - Palmolive Türkiye Genel Müdürü Rauf Gürbüztemel de odak noktalarının insan, Colgate -Palmolive'in ana ilkelerinin değer verme, global takım çalışması ve sürekli gelişim olduğunu söyledi. Gürbüztemel, Colgate - Palmolive'in New York'ta 19'uncu yüzyılın başında kurulan küçük sabun ve mum işletmesinin, 200 yıl içinde dünya çapında milyonlarca insana hizmet veren küresel bir şirket haline geldiğini anlattı: "Colgate - Palmolive, bugün yüzde 66'sı kadın olan yüzlerce çalışanı ile faaliyetlerine devam etmektedir ve herkesin gülümseyebileceği bir geleceği inşa etmek için çalışmaya, değer yaratmaya devam ediyor."

Yönetim Kurulunda da kadın erkek eşitliğini gözettiklerini belirten Gürbüztemel, merkez ofiste yüzde 75, beyaz yakalı yüzde 66 ve lider ekipte yüzde 68 oranında kadın çalışanları ile ortalamanın çok üstünde olduklarının altını çizdi.

Kaynak: DHA