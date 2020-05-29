Konak Belediyesinden Kızılay'a destek
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Konak Belediyesinden Kızılay'a destek

Konak Belediyesi, kan stokları tükenme noktasına gelen ve bağışçı bulmakta zorlanan Kızılay'a destek verdi.

Konak Belediyesinden Kızılay'a destek
29.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:02

Konak Belediyesi, kan stokları tükenme noktasına gelen ve bağışçı bulmakta zorlanan Kızılay'a destek verdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile belediye personeli kan bağışında bulundu.

Konak Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bağışçı sayısının azalması sonucu kan stokları tükenme noktasına gelen Kızılay'a destek sundu. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile belediye personeli kan verdi. Konak Belediyesinin Basmane hizmet binasında gerçekleştirilen kampanyaya yoğun katılım oldu. Başkan Abdül Batur'un yanı sıra Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ile belediye bürokratları da kan verdi. Belediye çalışanlarının da yoğun katılım gösterdiği kan bağışları, randevu sistemi uygulanarak ve sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirildi.

Batur: "İnsan sağlığı her şeyin üzerinde"

Kızılay'ın kan stoklarında salgınla birlikte oluşan sıkıntıyı yakından takip ettiklerini belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Kızılay, kan bağışında yıllardır uzmanlaşmış bir kurum. Birçok can bu sayede kurtuluyor. Bizim de bu kurumu, bu sistemi ayakta tutmamız lazım. Çünkü bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabilir. Biz her zaman Kızılay'ın yanındayız. İnsan sağlığı, halk sağlığı her şeyin önünde ve bizler bunu çok iyi anlatan bir süreci yaşıyoruz. Kan stoklarına destek vermek, yapabilecek herkesin görevidir. Kan veren herkese, tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gök: "Bağışçı bulmak çok zor"

Türk Kızılayı Kan Merkezi Ege Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök ise "Covid-19 nedeniyle kan bağışçısı bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Kan stoklarımız tükendi. Şu anda sadece bazı meydanlarda ve belediyelerle birlikte yürüttüğümüz kampanyalarda kan bağışı alabiliyoruz" dedi. Gök, Narlıdere Belediye Başkanlığı döneminden bugüne kan bağışı kampanyalarına her zaman destek verdiği için Başkan Batur'a ve kampanyada kan veren bürokratlar ile çalışanlara teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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