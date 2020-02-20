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Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi devletin zirvesini ağırladı

Kompozit teknolojileri alanında öncü bir iş modeli olarak Kordsa ile Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle Teknopark İstanbul'da kurulan "Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi" devletin zirvesini ağırladı.

20.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:22
Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi devletin zirvesini ağırladı

Kompozit teknolojileri alanında öncü bir iş modeli olarak ile iş birliğiyle Teknopark 'da kurulan "Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi" devletin zirvesini ağırladı.

Kaynak: Dunya.com

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