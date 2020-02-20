20.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:22

Kompozit teknolojileri alanında öncü bir iş modeli olarak Kordsa ile Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle Teknopark İstanbul'da kurulan "Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi" devletin zirvesini ağırladı.