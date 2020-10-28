Köfteci Yusuf 144. şubesini Samsun Havza'da açtı
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Köfteci Yusuf 144. şubesini Samsun Havza'da açtı

28.10.2020 14:10 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:15
Köfteci Yusuf 144. şubesini Samsun Havza'da açtı

Türkiye'nin birçok noktasında, her kesimden insanı kucaklayan ve 2020 yılı sonunda 80 milyon kişiyi ağırlama hedefiyle hizmetini sürdüren Köfteci Yusuf, Samsun'da 6. şubesini açtı.

Türkiye'nin birçok noktasında, her kesimden insanı kucaklayan ve 2020 yılı sonunda 80 milyon kişiyi ağırlama hedefiyle hizmetini sürdüren Köfteci Yusuf, Samsun'da 6. şubesini açtı. Samsun'un Havza ilçesinde açılan Köfteci Yusuf ve Köfteci Yusuf bünyesinde bulunan Hesaplı Kasap, Samsunluların hizmetine girdi.

Avrupa'nın en büyük köfte entegre tesisine sahip olan Köfteci Yusuf, kaliteli ürünlerini uygun fiyattan milyonlarca kişi ile buluşturmaya devam ediyor. Samsun'un Havza ilçesinde 144. şubesini açmanın sevinci yaşayan Köfteci Yusuf, taze ürünlerini her gün sabah 09.00-23.00 saatleri arasında Samsunlularla buluşturuyor.

Havza ilçesinin Göçmenler Mahallesi'nde yer alan Köfteci Yusuf şubesi açık ve kapalı alandan oluşurken, Köfteci Yusuf bünyesinde yer alan Hesaplı Kasap'tan dileyen müşteriler kasap ürünleri alabiliyor. Geniş ürün yelpazesine sahip olan Hesaplı Kasap'tan müşteriler; pişmemiş köfte, burger köftesi, fermente kasap sucuk, kıyma, kuşbaşı, biftek, antrikot, pirzola, kuzu şiş gibi kasap ürünlerinin tamamını taze bir şekilde temin edebiliyor.

Köfteci Yusuf'ta; ekmek arası seçenekleri, kilo ile ve porsiyon ızgara lezzetleri ile salata ve kahvaltı çeşitlerinden, şarküteri ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürün hızlı servis ile müşteriler ile buluşuyor. - SAMSUN

Köfteci Yusuf 144. şubesini Samsun Havza'da açtı
Köfteci Yusuf 144. şubesini Samsun Havza'da açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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